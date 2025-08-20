Хэмилтон: Я убрал из сценария фильма откровенную ерунду

В следующем году в мировой прокат выйдет художественный фильм F1 с Брэдом Питтом в главной роли. В число продюсеров картины входит Льюис Хэмилтон, и он отвечает за то, чтобы события на экране заинтересовали не только не знакомых с автоспортом киноманов, но и продвинутых болельщиков.

Гонщик Mercedes рассказал в интервью Esquire, что потратил довольно много времени на правки сценария, чтобы убрать из него откровенно нереалистичные сцены.

Льюис Хэмилтон: «Мы обсуждали в основном те части сценария, которые связаны непосредственно с гонками. Обгоны, пит-стопы, стратегии, технический жаргон инженеров и тому подобные вещи. Например, была прописана авария, в которой машина врезается в стену, переворачивается в воздухе, после падения оказывается на колёсах и продолжает гонку. Такого не бывает в Формуле 1.

Сценарист Эрен Крюгер провёл большую исследовательскую работу, посмотрел много гонок, съездил на несколько этапов и только после этого приступил к написанию сценария.

Мы с ним много говорили о гонках, беседовали о сути дела. Но когда сценарий был готов, я встретился с ним, и мы стали вычёркивать откровенную ерунду. В основном какие-то нереалистичные вещи, не соответствующие сути Формулы 1. Я старался сделать так, чтобы события в фильме казались максимально достоверными».

При этом Хэмилтон добавил, что в роли продюсера работал над обеспечением разнообразия в актерском составе и съемочной группе: «Я смог поучаствовать во многих областях создания фильма. Я хотел убедиться, что в актёрском составе представлены разнообразные группы. Например, в фильме в проведении пит-стопа принимает участие женщина, чего никогда не бывает на настоящей трассе.

Я хотел, чтобы музыкой к фильму занимался Ханс Циммер, и мы пригласили его. Режиссёр Джозеф Косински был великолепен и привлёк меня к участию во многих областях».

В интервью Льюис высоко отозвался о гоночных способностях Брэда Питта: «Мы поехали на трассу в Лос-Анджелесе. Я прокатил его, а затем сел на пассажирское место и пустил его за руль.

В молодости, чтобы заработать деньги для участия в гонках, я подрабатывал автомобильным инструктором. Я видел бесчисленное количество учеников, поэтому сразу могу сказать, кто хорош за рулём, а кто нет.

Брэд с первых метров оказался хорош, в нём есть это умение. Да, у него не было возможности отработать свои навыки и довести их до уровня гонщиков, но у него большой потенциал».

Источник