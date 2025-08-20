Полесье – Фиорентина: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом матча квалификации Лиги конференций?

Впервые в нынешнем еврокубковом сезоне "Полесье" ожидает действительно именитый соперник и команда Ротаня точно не считается фаворитом. Вряд ли стоит ожидать недооценку со стороны "Фиорентины" и для того, чтобы проходить дальше, необходимо сыграть в свой лучший футбол и воспользоваться каждым шансом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подопечные Руслана Ротаня проиграли три матча подряд и забили всего один гол. Безусловно, подобные результаты не могут не волновать болельщиков. Главный тренер отмечает, что в функциональном плане ощущаются проблемы из-за очень сложного календаря. "Фиорентина" играла только спарринги, и для нее это будет дебютный официальный матч в новом сезоне.

7.80 4.65 1.41 Узнать больше

Букмекерская контора "FAVBET" не оставляет шансов украинской команде.Коэффициент на триумф "Полесье" в первом матче этого противостояния составляет 7.80. В свою очередь, как потенциальная победа гостей оценивается в 1.41.

Эксперты FAVBET дают такой прогноз на футбол Полесья – Фиорентина в рамках квалификации к ЛК: победа Полесья – 7.80; ничья – 4.65; победа Фиорентины-1.41. Смотрите линию FAVBET на сайте и найдите интересный матч. Ставь на своих!

www.ua-football.com