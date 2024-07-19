Пиастри: Важно разобраться, с чем связаны сложности

Если Ландо Норрис показал лучшее время по итогам пятничных тренировок на венгерской трассе, то Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, оказался за пределами первой десятки, и команде ещё предстоит выяснить, по какой причине это произошло.

Ландо Норрис (1-й): «В целом пятница сложилась удачно. Между сессиями мы заметно продвинулись вперёд в работе с машиной, что приятно, и впечатления от пилотирование вполне неплохие.

Сцепление всё ещё недостаточно хорошее, поэтому на отдельных участках трассы могут быть сложности, но вечером мы всё проанализируем, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации, тем более что результаты в этот уик-энд очень плотные».

Оскар Пиастри (13-й): «День оставил неоднозначные впечатления. В первой тренировке всё шло отлично, но во второй начались сложности поэтому важно разобраться, с чем это было связано.

Но машина напарника способна на хорошую скорость, и это позитивный момент для всей команды. Если удастся выяснить, что произошло во второй сессии, тогда мы сможем уверенно провести квалификацию и подняться на более высокие позиции».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Работа на тренировках на Хунгароринге была полезной для команды. Первая сессия проходила в условиях экстремальной жары, во второй уже стало немного прохладнее. В течение дня мы занимались разного рода проверками, и это помогло понять, как настраивать машину.

Также мы смогли проанализировать поведение резины разных составов в условиях высоких температур и собрать важную информацию, которая позволит правильно выбрать шины для гонки.

В целом мы видим, что машина работает неплохо. Ландо сразу нашёл хороший ритм, но в случае с Оскаром были определённые моменты, с которыми ещё предстоит разобраться сегодня вечером.

Постараемся побороться за высокие стартовые позиции, при том что результаты очень плотные. Кстати, речь не только о наших обычных соперниках, но и о некоторых командах середины пелотона, которым удалось добиться заметного прогресса.

В любом случае, похоже, что болельщиков ждёт очень интересный уик-энд».

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