Будапешт. Лис и Шмидлова выиграли свои четвертьфинальные матчи

На турнире WTA 250 в Венгрии известны имена полуфиналисток

Будапешт, Венгрия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Мария Тимофеева (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-, 1) – Элла Зайдель (Германия, LL) 6:4, 6:2

Ева Лис (Германия) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 4:6, 6:3, 7:6(5)

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Элина Аванесян (-) 2:6, 6:3, 6:2

Александра Саснович (-) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:4, 2:6, 6:4

Ева Лис, отыгравшись с 5:3 в пользу соперницы в решающем сете, во второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. В предыдущем сезоне немецкая теннисистка сыграла на этой стадии в Клуж-Напоке, где проиграла будущей чемпионке Тамаре Корпач. Завтра Лис встретится с Дианой Шнайдер.

Анна Каролина Шмидлова проведёт десятый полуфинал на уровне Тура (второй в сезоне) и попробует шестой раз выйти в финал. В последний раз словачке удавалось сыграть в решающем матче в январе 2019 года на турнире в Хобарте. В активе Шмидловой три титула WTA (два на грунте и один на харде).

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