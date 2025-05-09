ЧМ по хоккею. Названы главные претенденты на золото

Международная федерация хоккея (IIHF) перед стартом чемпионата мира в элитном дивизионе опубликовала список главных претендентов на титул.
На первом месте среди фаворитов находится сборная Канады, которая привезла на турнир Марка-Андре Флери, Сидни Кросби и Натана Маккиннона.
Второе место занимает Швеция, которая попробует выиграть золото на своем льду. Топ-3 замыкает Чехия. Действующий чемпион может впервые с 2001 года оформить два титула кряду.
Турнир важен для сборной Украины. Две команды, которые вылетят из элиты, окажутся в Дивизионе 1A вместе с украинскими хоккеистами.
IIHF считает аутсайдерами Венгрию и Словению.