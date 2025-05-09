Боттас: Тото Вольфф будет рад моему возвращению в гонки

Валттери Боттас входит в число претендентов на место в заводской команде Cadillac, которая дебютирует в Формуле 1 в 2026 году. Финский гонщик, который в этом сезоне сотрудничает с Mercedes, осторожно оценивает свои шансы на возвращение за руль, но считает, что руководитель Mercedes Тото Вольфф не будет ему препятствовать в подписании контракта с другой командой.

Отвечая на вопрос, считает ли он Cadillac – лучшим вариантом для возвращения в гонки, Валттери сказал: «Думаю, этот сезон покажет. Сейчас выступает много дебютантов, и в Формуле 1 никогда не знаешь наверняка. Какое-нибудь событие может вновь спровоцировать изменения в составах разных команд.

Но, конечно, это интересный вариант. Очевидно, что легко не будет, но если у команды есть чёткий план, то проект может оказаться действительно интересным, и им поможет мой опыт. Так что посмотрим.

Тото сказал мне, что хотел бы вновь увидеть меня в гонках. И он согласился со мной, когда я ему сказал, что ещё не закончил со спортом, и что моё время ещё не пришло. Поэтому я считаю, что он будет рад, если я вернусь за руль. Если это произойдёт не в Mercedes, то он не будет стоять у меня на пути».

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