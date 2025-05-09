Отец Фьюри: «Усик так и не стал звездой. Он не умеет продавать стадионы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Фьюри

Джон Фьюри, отец супертяжа Тайсона Фьюри, все еще уверен, что его сын победил Александра Усика в двух больших поединках в прошлом году.

При этом Фьюри-старший счиает, что Усик не продает стадионы.

«Они просто украли у Тайсона пояса. Они просто не хотят платить Тайсону те деньги, которые он получил бы за победы. Для меня Тайсон выиграл оба боя, хотя и не был в хороших кондициях».

«Без вопросов – Усик является отличным боксером, абсолютным чемпионом, но он не продает стадионы. Не верю, что они продадут Уэмбли на бой с Дюбуа».

«Усику не хватает харизмы, чтобы быть звездой тут», – сказал Фьюри.

Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля.

Это успех. Известно, сколько билетов уже продали на бой Усик – Дюбуа

sport.ua