Легендарный Кроуфорд лишен пояса WBC. Как такое стало возможным?

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил 36-летнего Теренса Кроуфорда чемпионского титула в полусреднем весе.

Объявлено, что уроженец Небраски отныне является «чемпионом в отпуске».

Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в июле 2023 года, выиграв у Эррола Спенса техническим нокаутом. С тех пор Теренс в ринг не выходил, как следствие, осенью его лишили титула по версии IBF.

Ожидается, что 3 августа Кроуфорд проведет бой с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Поединок состоится в Лос-Анджелесе.

Ранее Теренс Кроуфорд оценил цель, к которой стремится.

sport.ua