Эвертон заинтересован в подписании полузащитника Манчестера Сити

Об этом сообщает Sky Sports

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Калвин Филлипс пережил ужасные два года в "Манчестер Сити" и был отдан в аренду в "Вест Хэм" на вторую половину сезона, хотя его дела не улучшились. Полузащитнику, который не попал в состав команды Гарета Саутгейта на Евро-2024, предлагали вернуться в свой родной клуб "Лидс", но поражение команды в финале плей-офф Чемпионшипа сделало его возвращение маловероятным.

Впрочем, этой ситуацией хочет воспользоваться "Эвертон". Учитывая то, что уход Амаду Онаны из стана "ирисок" является неизбежным из-за проблем с ФФП, руководство клуба осознает, что стоит искать замену бельгийцу. Поэтому переход Филлипса в "Эвертон" будет логичным шагом для Шона Дайча, тем более, что "Манчестер Сити" не заинтересован в услугах английского полузащитника.

Добавим, что Калвин Филлипс в этом сезоне провел в этом сезоне 20 поединков и отметился одним забитым мячом.

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