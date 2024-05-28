Ига Швёнтек: «Я рада, что Наоми Осака вернулась в теннис, я впечатлена ее камбэком»

Польская теннисистка поделилась мыслями о стартовой победе на Ролан Гаррос и своем предстоящем матче против японки

Об условиях в матче первого круга против Леолии Жанжан

Конечно, с закрытой крышей это было иначе, чем на тренировке. Так что мне понадобилось время, чтобы приспособиться, особенно к подбрасыванию мяча, потому что, когда закрывают крышу, есть свои трудности. Но в целом, я думаю, что это был действительно хороший матч, я чувствовала себя очень хорошо. Особенно после того, как я привыкла к крыше. Думаю, я выиграла пару геймов только благодаря удачной подаче, так что это было очень приятно. Я думаю, что это продолжение той работы, которую мы уже проделали. На данный момент всё идёт достаточно хорошо.

О возвращении Наоми Осаки и следующем матче против японки

Я очень впечатлена её камбэком. Я думаю, что она замечательный человек, и за её стилем игры тоже очень интересно наблюдать. Я еще не играла против Наоми на грунтовом покрытии, так что посмотрим, как все пройдет. Безусловно, нам нужно подготовиться тактически. Но все эти матчи, которые мы играли на харде, всегда были очень напряжёнными и тяжёлыми. Так что я просто рада, что она вернулась и играет больше турниров, чем до перерыва. И, да, я также рада, что она играет хорошо. Конечно, наш теннис изменился со времён Майами-2022, как и наши позиции в рейтинге. Я не думаю, что это имеет значение на корте. Я буду готовиться, как и к любому другому матчу. Сейчас в женской сетке вы можете сыграть с чемпионками мэйджоров уже в начале турнира. Это довольно сложно, потому что эти игроки очень опытные. Они также достигли многих выдающихся вещей. Поэтому, я бы сказала, у них больше веры в собственные силы. Точно будет нелегко, так что мы будем готовиться тактически.

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