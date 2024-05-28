В двух гонках подряд Фернандо Алонсо не заработал очков, а после Монако подвёл итоги уик-энда в интервью испанской прессе…

Фернандо Алонсо: «Судя по результатам, мы больше не в первой пятерке, но об этом лучше спросить нашего руководителя Майка Крака. В этом году машины более чувствительны к настройкам жёсткости подвески, их труднее контролировать, они сложнее в управлении. Но непростые уик-энды многому учат, мы делаем выводы и надеемся на прогресс.

В Монако невозможно обгонять. В других сериях, где машины компактнее – как в Формуле 2, есть хоть какой-то шанс на обгон. Но наши машины тяжелее и шире – и у нас таких шансов нет. И потом, шины Soft быстро изнашиваются, поэтому все проехали дистанцию на Hard и Medium. Но так сложилось, нужно смириться с тем, что в Монако всё решается в субботу.

В этом и есть магия Монако – нужно идеально провести квалификацию, а у нас это не получилось. Я не думаю, что нужно что-то менять. Как я уже сказал в четверг, я люблю Монако просто за это, что это Монако.

Здесь всё решается в субботу, и на всех трёх тренировках мы готовимся к своему быстрому кругу. К сожалению, в квалификации с этими машинами, с той прижимной силой, что у нас есть, трафик – большая проблема. Но все должны суметь проехать этот круг в субботу, а мы не смогли.

Не думаю, что регламент 2026 года что-то изменит. Причина в том, что те, кто его пишут, не слушают мнение гонщиков».

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