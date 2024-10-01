Даниил Квят: Я мог побороться за титул в Формуле 1

Свою последнюю гонку в Формуле 1 Даниил Квят провёл в 2020 году. После он приезжал на отдельные этапы в качестве резервного пилота команды Alpine, а в 2023-м подписал контракт с заводской командой Lamborghini в гонках на выносливость.

В свежем интервью голландскому журналу Formule 1 Даниил рассказал, что с некоторым сожалением вспоминает свою карьеру в Формуле 1, поскольку ему не удалось добиться максимума.

Даниил Квят: «Я испытываю смешанные чувства, когда оцениваю свою карьеру в Формуле 1. Я всегда буду её вспоминать, зная, что не добился максимума. У меня был потенциал побороться за титул, но в Формуле 1 победа или поражение зависит от множества факторов.

Гонщик зависим от машины, которая есть в его распоряжении. Фактически именно машина определяет, кто финиширует первым, пятым и десятым. Другими словами, звёзды должны быть благосклонны к вам, чтобы вы оказались за рулём лучшей машины.

Конечно, чтобы победить, многое нужно делать правильно, но я хочу сказать, что и обстоятельства должны быть на вашей стороне. И в моём случае они были не всегда в мою пользу.

Я знаю свои возможности, и на достойной машине я бы наверняка стал претендентом на титул. Я не люблю громкие слова, поэтому не стану говорить, что легко бы выиграл, ведь в Формуле 1 острейшая конкуренция. Так всегда было и так должно быть – поэтому мы все и стремимся выступать в этом чемпионате.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мой шанс в Red Bull появился тогда, когда машина, мягко говоря, была не очень хорошей. Конечно же, Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель свои шансы в Red Bull получили тогда, когда машина была очень сильной.

Как я сказал, должны были сложиться обстоятельства. И мне не очень понравилось, как они сложились в моём случае».

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