Шанхай (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 1000 в Шанхае
Шанхай, Китай • 2-13 октября • хард • $10,298,535
Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Турнир в Шанхае был основан и впервые состоялся в 2009 году. В этом сезоне состоится 13-й розыгрыш соревнований (турнир не проводился с 2020 по 2022 год из-за пандемии коронавируса). Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Qizhong Forest Sports City Arena
• Игры основной сетки стартуют в среду 2 октября. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 13 октября.
• Время турнира: разница с Киевом составляет -5 часов.
• Официальный мяч турнира – Wilson Shanghai Masters.
• В прошлом году чемпионом турнира стал поляк Хуберт Хуркач. Титул в парном разряде выиграли испанец Марсель Гранольерс и Орасио Себальос из Аргентины.
• Рекордсменом турнира по количеству титулов является серб Новак Джокович, побеждавший на этих кортах 4 раза.
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Шанхае сыграют: Даниил Медведев (2019) и Новак Джокович (2012, 2013, 2015, 2018).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Кей Нисикори (Япония)
Стэн Вавринка (Швейцария)
Коулман Вонг (Китай)
У Ибин (Китай)
Чжоу И (Китай)
ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге (первый раунд пропускают):
1. Янник Синнер (Италия) – “квалифаер” / Таро Даниэль (Япония)
2. Александр Зверев (Германия) – “квалифаер” / “квалифаер”
3. Карлос Алькарас (Испания) – Шан Цзюнчень (Китай) / Коулман Вонг (Китай)
4. Новак Джокович (Сербия) – Алекс Микельсен (США) / Бу Юньчаокэтэ (Китай)
5. Даниил Медведев (-) – “квалифаер” / Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия)
6. Андрей Рублев (-) – Якуб Меншик (Чехия) / Педро Мартинес (Испания)
7. Тэйлор Фритц (США) – Александар Ковачевич (США) / “квалифаер”
8. Каспер Рууд (Норвегия) – Корентен Муте (Франция) / “квалифаер”
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $23 250
R2: 30 очков / $34 500
R3: 50 очков / $59 100
R4: 100 очков / $101 000
QF: 200 очков / $185 000
SF: 400 очков / $325 000
FR: 650 очков / $585 000
W: 1000 очков / $1 100 000
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Джейми Маррей/Джон Пирс (Великобритания/Австралия)
Ван Аоран/Чжоу И (Китай)
Сунь Фацзин/Те Ригеле (Китай)
ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:
1. Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Юки Бхамбри/Альбано Оливетти (Индия/Франция)
2. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) – Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия)
3. Мэттью Эбден/Джо Солсбери (Австралия/Великобритания) – Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания)
4. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) – Томаш Махач/Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $18 640
R2: 90 очков / $34 100
QF: 180 очков / $63 600
SF: 360 очков / $127 170
FR: 600 очков / $236 800
W: 1000 очков / $447 300