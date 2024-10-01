Шанхай (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 1000 в Шанхае

Шанхай, Китай • 2-13 октября • хард • $10,298,535

Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Шанхае был основан и впервые состоялся в 2009 году. В этом сезоне состоится 13-й розыгрыш соревнований (турнир не проводился с 2020 по 2022 год из-за пандемии коронавируса). Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Qizhong Forest Sports City Arena

• Игры основной сетки стартуют в среду 2 октября. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 13 октября.

• Время турнира: разница с Киевом составляет -5 часов.

• Официальный мяч турнира – Wilson Shanghai Masters.

• В прошлом году чемпионом турнира стал поляк Хуберт Хуркач. Титул в парном разряде выиграли испанец Марсель Гранольерс и Орасио Себальос из Аргентины.

• Рекордсменом турнира по количеству титулов является серб Новак Джокович, побеждавший на этих кортах 4 раза.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Шанхае сыграют: Даниил Медведев (2019) и Новак Джокович (2012, 2013, 2015, 2018).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Кей Нисикори (Япония)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Коулман Вонг (Китай)

У Ибин (Китай)

Чжоу И (Китай)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге (первый раунд пропускают):

1. Янник Синнер (Италия) – “квалифаер” / Таро Даниэль (Япония)

2. Александр Зверев (Германия) – “квалифаер” / “квалифаер”

3. Карлос Алькарас (Испания) – Шан Цзюнчень (Китай) / Коулман Вонг (Китай)

4. Новак Джокович (Сербия) – Алекс Микельсен (США) / Бу Юньчаокэтэ (Китай)

5. Даниил Медведев (-) – “квалифаер” / Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия)

6. Андрей Рублев (-) – Якуб Меншик (Чехия) / Педро Мартинес (Испания)

7. Тэйлор Фритц (США) – Александар Ковачевич (США) / “квалифаер”

8. Каспер Рууд (Норвегия) – Корентен Муте (Франция) / “квалифаер”

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $23 250

R2: 30 очков / $34 500

R3: 50 очков / $59 100

R4: 100 очков / $101 000

QF: 200 очков / $185 000

SF: 400 очков / $325 000

FR: 650 очков / $585 000

W: 1000 очков / $1 100 000

Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Джейми Маррей/Джон Пирс (Великобритания/Австралия)

Ван Аоран/Чжоу И (Китай)

Сунь Фацзин/Те Ригеле (Китай)

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – Юки Бхамбри/Альбано Оливетти (Индия/Франция)

2. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) – Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия)

3. Мэттью Эбден/Джо Солсбери (Австралия/Великобритания) – Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания)

4. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) – Томаш Махач/Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $18 640

R2: 90 очков / $34 100

QF: 180 очков / $63 600

SF: 360 очков / $127 170

FR: 600 очков / $236 800

W: 1000 очков / $447 300

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