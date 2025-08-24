US Open. Фритц, Шелтон и Меншик уверенно выиграли свои стартовые матчи

На Открытом чемпионате США стартовали матчи первого круга



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Якуб Меншик (Чехия, 16) – Николас Ярри (Чили) 7:6(5), 6:3, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 4) – Эмилио Нава (США, WC) 7:5, 6:2, 6:3

Бен Шелтон (США, 6) – Игнасио Бусе (Перу) 6:3, 6:2, 6:4

Артур Риндеркнех (Франция) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 7:6(2), 7:5, 4:6, 6:2

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:1, 6:1, 6:2

Лучано Дардери (Италия, 32) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:2, 6:1, 6:2

• Якуб Меншик третий год подряд стартовал на US Open и третий год прошел во второй круг, одержав пятую победу на кортах этого турнира. Во втором круге 19-летний чешский теннисист сыграет против победителя матча Уго Бланше (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия).

• Финалист прошлогоднего US Open Тэйлор Фритц успешно стартовал на турнире, одержав третью победу в третьем очном поединке против Эмилио Навы. Во втором круге Фритц сыграет против Себастиана Баэса (Аргентина) или Ллойда Харриса (ЮАР).

• Шестая ракетка мира Бен Шелтон третий год подряд преодолел стартовый раунд на домашнем “мэйджоре”, затратив на свою победу чуть более двух часов игрового времени. Следующим соперником Шелтона станет победитель испанского дерби Пабло Карреньо Буста – Пабло Ламас Руис.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua