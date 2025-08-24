Эдди ХИРН: «Этого боя точно не будет, вы серьезно?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Непобедимый экс-боксер Андре Уорд выразил желание вернуться на ринг в возрасте 41 года и провести бой со звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что этот бой точно не состоится.

«Мне позвонили на днях и сказали что-то вроде: «Уорд хочет боя», а я такой: «Кто? Что ты имеешь в виду?» Кажется, Андре Уорд также вызывал Джейка Пола пару лет назад. Замечательно, что все до сих пор вызывают ЭйДжея. Но вы серьезно? Я не думаю, что этот бой состоится», – сказал Эдди Хирн.

