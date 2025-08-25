Севилья – Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В первом матче "Севилья" устроила шоу в матче с "Атлетиком", но не увезла из Бильбао очков. "Хетафе" же сыграл сухой матч в Виго, набрал первые 3 балла и готов продолжать.

Сумеет ли "Севилья" прервать неудачную серию или "Хетафе" возьмёт своё?

Матч начнётся 25 августа в 20:30 по киевскому времени.

2.27 3.05 3.70 Узнать больше

