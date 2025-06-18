Реал потерял очки в матче против Аль-Хиляля. Оценки футболистов

Статистический портал SofaScore оценил матч между "Реалом" и "Аль-Хилялем".

Игроком матча стал голкипер "саудовского клуба Боно. Он сделал 6 сейвов и отбил пенальти Вальверде.

Оценка от SofaScore – 8,3 балла.

Лучшим игроком в "Реале" стал защитник Фран Гарсия. Он трижды вынес мяч со своей штрафной, выиграл 4 из 5 единоборств на поле и два из трёх в воздухе. Один раз игрок нарушил правила и однажды на нём сфолили игроки "Аль-Хиляля".

Оценка от SofaScore – 7,7 баллов.

Оценки всех футболистов:

Оценки игроков "Реала", вышедших на замены:

Арда Гюлер – 7,6 баллов

Лукас Васкес – 6,4 балла

Брахим Диаз – 7,0 баллов

Виктор Муньез – 6,4 балла

Лука Модрич – 6,8 баллов

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Напомним, что "Реал" и "Аль-Хиляль" сыграли 1:1.

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