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Футбол

Реал потерял очки в матче против Аль-Хиляля. Оценки футболистов

Реал потерял очки в матче против Аль-Хиляля. Оценки футболистов

    • Статистический портал SofaScore оценил матч между "Реалом" и "Аль-Хилялем".

    Игроком матча стал голкипер "саудовского клуба Боно. Он сделал 6 сейвов и отбил пенальти Вальверде.

    Оценка от SofaScore – 8,3 балла.

    Лучшим игроком в "Реале" стал защитник Фран Гарсия. Он трижды вынес мяч со своей штрафной, выиграл 4 из 5 единоборств на поле и два из трёх в воздухе. Один раз игрок нарушил правила и однажды на нём сфолили игроки "Аль-Хиляля".

    Оценка от SofaScore – 7,7 баллов.

    Оценки всех футболистов:

    Реал потерял очки в матче против Аль-Хиляля. Оценки футболистов

    Оценки игроков "Реала", вышедших на замены:

  • Арда Гюлер – 7,6 баллов
  • Лукас Васкес – 6,4 балла
  • Брахим Диаз – 7,0 баллов
  • Виктор Муньез – 6,4 балла
  • Лука Модрич – 6,8 баллов
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    • Напомним, что "Реал" и "Аль-Хиляль" сыграли 1:1.

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