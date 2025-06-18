Реал потерял очки в матче против Аль-Хиляля. Оценки футболистов

Статистический портал SofaScore оценил матч между "Реалом" и "Аль-Хилялем".
Игроком матча стал голкипер "саудовского клуба Боно. Он сделал 6 сейвов и отбил пенальти Вальверде.
Оценка от SofaScore – 8,3 балла.
Лучшим игроком в "Реале" стал защитник Фран Гарсия. Он трижды вынес мяч со своей штрафной, выиграл 4 из 5 единоборств на поле и два из трёх в воздухе. Один раз игрок нарушил правила и однажды на нём сфолили игроки "Аль-Хиляля".
Оценка от SofaScore – 7,7 баллов.
Оценки всех футболистов:
Оценки игроков "Реала", вышедших на замены:
Напомним, что "Реал" и "Аль-Хиляль" сыграли 1:1.