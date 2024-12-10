Цунода впервые тестирует машину Red Bull

Сегодня на тестах в Абу-Даби Юки Цунода впервые сел за руль актуальной машины Red Bull Racing в официальной сессии.

Японский гонщик входит в программу Red Bull с 2019 года и дебютировал в Формуле 1 в 2021 году в составе AlphaTauri.

Несмотря на давнее сотрудничество с проектом, прежде Цунода управлял только старыми машинами Red Bull и никогда не садился за руль техники текущего года.

Цуноду и его напарника Лиама Лоусона считают главными претендентами на замену Серхио Переса в Red Bull, если будет принято такое решение.

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