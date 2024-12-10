Connect with us
Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 11 декабря: «Питтсбург» — «Колорадо», «Юта» — «Миннесота» другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 11 декабря: «Питтсбург» — «Колорадо», «Юта» — «Миннесота» другие матчи

Кирилл Капризов (№97) радуется голу вместе с игроками «Миннесоты». Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

11 декабря, среда

03.00 (мск) «Каролина» — «Сан-Хосе»

03.00 «Коламбус» — «Филадельфия»

03.00 «Нью-Джерси» — «Торонто»

03.00 «Питтсбург» — «Колорадо»

03.30 «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»

04.00 «Нэшвилл» — «Калгари»

04.00 «Виннипег» — «Бостон»

05.00 «Эдмонтон» — «Тампа»

05.30 «Юта» — «Миннесота»

06.00 «Сиэтл» — «Флорида»

06.00 «Ванкувер» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis