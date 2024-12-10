НХЛ, расписание и результаты 11 декабря: «Питтсбург» — «Колорадо», «Юта» — «Миннесота» другие матчи

Кирилл Капризов (№97) радуется голу вместе с игроками «Миннесоты». Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
11 декабря, среда
03.00 (мск) «Каролина» — «Сан-Хосе»
03.00 «Коламбус» — «Филадельфия»
03.00 «Нью-Джерси» — «Торонто»
03.00 «Питтсбург» — «Колорадо»
03.30 «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»
04.00 «Нэшвилл» — «Калгари»
04.00 «Виннипег» — «Бостон»
05.00 «Эдмонтон» — «Тампа»
05.30 «Юта» — «Миннесота»
06.00 «Сиэтл» — «Флорида»
06.00 «Ванкувер» — «Сент-Луис»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25