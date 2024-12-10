КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Заслуживает ли Александр быть лучшим?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Звездный американский боксер Теренс Кроуфорд поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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– Заслуживает ли Усик быть лидером рейтинга P4P?

– Да, Усик заслуживает быть лучшим боксером в мире и лидером рейтинга P4P. Нас ждет замечательный реванш. Усик – мой друг, но Тайсон тоже. Я очень жду этого поединка, пусть снова победит лучший.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua