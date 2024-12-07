«Я просто пройду сквозь него». Топ-боксер оставил дерзкое послание Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Александр Усик

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа планирует защитить титул в бою с Джозефом Паркером и подраться с победителем реванша Александр Усик – Тайсон Фьюри.

«Я иду за всеми поясами. Я хочу этих ребят. Я просто пройду сквозь них. Если это будет Усик – то это будет месть. Если это Тайсон, то я тоже готов. Я продолжаю проходить всех своих соперников и стану абсолютным чемпионом мира», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua