Легендарный тренер Кличко назвал боксера, который был лучше Владимира

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Эмануэль Стюард

Легендарный боксерский тренер Эмануэль Стюард, который работал с Владимиром Кличко, назвал лучшего боксера, которого тренировал.

«Томас Хирнс был не только лучшим бойцом, с которым я когда-либо работал, он также был самым интересным. Видеть, как Томми дрался, было просто невероятно увлекательно. Томми был очень особенным.

У Томми было так много выдающихся качеств, что трудно назвать только одно, но он был таким преданным. Томми так упорно работал в тренажерном зале. Если я говорил ему: «Томми, сегодня ты спаррингуешь 20 раундов», он отвечал: «Хорошо», — сказал Стюард.

Ранее бывший чемпион мира Владимир Кличко вспомнил поражения от Леймона Брюстера и Кори Сандерса.

sport.ua