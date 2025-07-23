Вассёр: Шины – ключевой фактор последних 25 сезонов

Эффективная работа с резиной всегда была одним из факторов успеха в Формуле 1, но с 2011 года, когда Pirelli стала единственным поставщиком, он обрёл ещё большую значимость. Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает этот фактор определяющим.

Фредерик Вассёр: «Работа с резиной – ключевой фактор не только этого, а последних 25 сезонов. Особенно он важен, когда результаты становятся максимально плотными, как в этом году.

Все мы боремся за конкурентоспособность, все стремимся сделать машину быстрой в любых условиях, но многое зависит от асфальта и конфигурации трассы. Как мы видели, будет сложно догнать McLaren, поскольку у них есть преимущество.

На некоторых трассах или в определенных условиях мы можем быть на равных с McLaren, но на большинстве трасс только за счёт работы с шинами они выигрывают шесть-семь десятых, а нам остаётся борьба с Mercedes и Red Bull».

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