Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде проходит боксерское мегашоу.

В главном событии пройдет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).

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На ринг вышли украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Перед началом боя Тайсон попытался зацепить Александра разговорами, но безрезультатно.

ВИДЕО. Тайсон не изменился. Как вел себя Фьюри перед началом боя с Усиком

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