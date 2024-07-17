Берман: У моего напарника должны быть скорость и опыт

В 2025 году Оливер Берман будет выступать за команду Haas в Формуле 1. Сегодня появилась информация, что его напарником станет Эстебан Окон.

Когда британского гонщика спросили, кого бы он хотел видеть в следующем сезоне за рулём второй машины Haas, Окона или Кевина Магнуссена, Оливер ответил: «Сложный вопрос, но решение, в любом случае, зависит не от меня.

Конечно, в роли напарника мне хотелось бы гонщика, у которого есть опыт и скорость, чтобы я мог у него учиться. Думаю, этими качествами обладают оба гонщика [Магнуссен и Окон]. Чтобы выступать в Формуле 1, у тебя должны быть оба этих качества».

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