Менеджер Фьюри назвал самых перспективных бойцов хевивейта

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, назвал лучших молодых бойцов дивизиона.

«Есть определенные бойцы, за которыми нам всем стоит следить. Есть Мозес Итаума – буквально один из самых невероятных супертяжеловесов, которых я когда-либо видел. Тайсон Фьюри вам это подтвердит. Есть Джаред Андерсон – невероятно хороший боец. Опять же, он спарринговал с Фьюри, и Тайсон вам о нем все расскажет. И есть Даниэль Дюбуа.

Так что это три главных супертяжеловеса, за которыми нам стоит следить в будущем. Даниэль Дюбуа начал драться очень рано, он молодой парень. Ему 26 лет. Так что сейчас супертяжелый вес находится на распутье», – сказал Браун в интервью YouTube-каналу Eze Talks Sports.

Андерсон 3 августа сразится с Мартином Баколе. Дюбуа проведет бой против Энтони Джошуа 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

sport.ua