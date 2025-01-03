Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на возможное возвращение на ринг и проведение боя с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«Считаю ли я, что смогу сейчас победить Тайсона Фьюри? Конечно», – ответил Кличко на вопрос журналиста.

Кличко провел в 2015 году 12-раундовый поединок с Тайсоном Фьюри, где проиграл единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua