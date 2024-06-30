Шокирующий обмен самого дорогого русского защитника НХЛ! «Тампа» отправила Сергачева в «Юту»

Российского защитника «Тампы» Сергачева обменяли в «Юту»

Михаил Сергачев. Фото Global Look Press Вряд ли этот переход понравился нашему хоккеисту.

Второй день драфта принес сногсшибательную и совершенно неожиданную новость. Защитник Михаил Сергачев, спокойно занимавшийся в качестве одного из организаторов подготовкой к запланированному на 20 июля «Матчу года» с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, обменян из «Тампы» в «Юту».

Вряд ли кому-то захочется добровольно уезжать из теплой Флориды в захолустье — мормонский Солт-Лейк-Сити. Еще и в команду, для которой выход в плей-офф — это предел мечтаний. В произошедшем можно найти плюсы. В «Юте» россиянин получит в игровом плане все, что душа пожелает. Место в первой паре обороны и ударной бригаде большинства, откуда он должен вытеснить Шона Дурзи.

«Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

Сергачев — самый дорогой русский защитник за всю историю НХЛ. Прошедший сезон стал для него первым по восьмилетнему контракту со среднегодовой зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Он вышел для Михаила неудачным, о чем говорит худший показатель полезности («-16» всего в 34 матчах) за время выступлений в лиге. Серьезно на игре защитника сказались две травмы. В феврале он получил переломы левой большеберцовой и малоберцовой костей, вернувшись в строй только по ходу плей-офф.

Фото Global Look Press

Списывать игрока в самом расцвете карьеры (26 лет) после одного слабого сезона — плохой в репутационном плане ход генерального менеджера Жюльена Брисбуа. Он сейчас, получается, расплачивается за свои прежние ошибки. Об этом говорит и другая сделка субботы с участием «Тампы». Силовой нападающий третьего звена Таннер Жанно, за которого 16 месяцев назад «Лайтнинг» отдали полцарства, отправился в «Лос-Анджелес».

Очевидно, что «Лайтнинг» пошла на обмены вынужденно. Требовалось расчистить себе место в платежной ведомости для решения как минимум двух важных задач — анонсированного продления контракта с ведущим защитником команды Виктором Хедманом и последней попытки договориться с решившим было выйти на рынок свободных агентов капитаном команды Стивеном Стэмкосом.

Стэмкос кошмарит Бобровского, а Сергачев вернулся после страшной травмы! Лучший матч «Тампы» против «Флориды»

Кроме того, известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Тампа», у которой теперь есть свободных 16,5 миллиона долларов под потолком, может активно включиться в борьбу за нападающего Джейка Гюнцеля. Поможет ли это «Болтс» вернуться в число реальных претендентов на Кубок Стэнли — вопрос как минимум неоднозначный. Но эта попытка пройдет без Сергачева, который в новом клубе получит шикарную возможность выйти из тени Хедмана и вырасти в большую звезду.

Источник