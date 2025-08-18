Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 18 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($40,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

14:00 | Елизавета Котляр (Украина, 4) – Алесия Брез (Румыния, 15)

($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

13:00 | Роман Венгер (Украина) – Люк Виланд (Швейцария, 11)

($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

11:30 | Иван Кременчуцкий (Украина, 7) – Лука Виденович (Словения)
14:00 | Тимофей Милованов (Украина, 15) – Марино Мартинович (Хорватия)
15:30 | Виталий Гнидец (Украина, 13) – Гал Эмерсич Поточник (Словения)


($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

10:30 | Анастасия Фирман (Украина, 1) – Луция Петрузелова (Чехия, 9)
12:00 | Анастасия Коляда (Украина) – Амелия Пажун (Польша)

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

14:00 | Андрей Порицкий (Украина, 8) – Янник Пенкнер (Австрия)

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

15:00 | Иван Саленко (Украина) – Марко Николич (Сербия, 12)

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала

10:30 | Иван Ангелов (Украина) – Вано Лосаберидзе (Грузия)
12:00 | Артем Худа (Украина) – Оливер Пивник (Словакия)

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

14:30 | Дарья Ставицкая (Украина) – Шию Е (Китай, 9)

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

12:30 | Анна Бурчак (Украина) – Карин Марион Джоб (Камерун, 3)
16:00 | Алина Несмянович (Украина) – Савине Эрлер (Франция, 12)

 

