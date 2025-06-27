Винисиус: Теперь начинается самый важный этап турнира

Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком матча между "Реалом" и "Зальцбургом" (3:0) в заключительном туре группового этапа Клубного Чемпионата мира. После игры он поделился эмоциями от победы и выхода в 1/8 финала.

"Я в восторге от забитого мяча, ассиста и всего, что мы демонстрируем на этом турнире. Теперь начинается самый важный этап – тот, от которого мы получаем наибольшее удовольствие, где можно выиграть важный трофей для этого клуба.

Мы чувствуем себя хорошо, мы очень качественно провели первый тайм. Во втором уже немного снизили темп, но это нормально. Надо отдохнуть перед следующим матчем, ведь он очень важен, это уже 1/8 финала, и мы не имеем права на ошибку", – сказал Винисиус.