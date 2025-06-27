“Могу проиграть в первом круге, а могу выиграть титул”: Жуан Фонсека – о своем пути, давлении на него и вере в себя

18-летний бразильский теннисист рассказал свой о пути в Туре, работе с эмоциями и личных принципах вне корта



“Я знаю, что будут тяжелые недели. На старте грунтового сезона я не играл очень хорошо, но на Ролан Гаррос выступил гораздо увереннее. Я знаю, что может произойти все. Могу проиграть в первом круге. Могу выиграть титул. Надо быть сосредоточенным на каждом матче. Надеюсь, удастся достичь еще многого”, – говорит Фонсека.

Самым ярким моментом его сезона пока остается дебютный титул ATP, выигранный в Буэнос-Айресе. Турнир, в котором он победил четырех аргентинцев на их территории – еще и при бешеной поддержке трибун.

“Это было очень сложно, публика там очень громкая. Приходилось выходить из непростых ситуаций. Та неделя многому научила меня. Тогда люди говорили: “Окей, парень талантливый, сильно бьет по мячу, но хватит ли ему ментальной и физической силы?”. Я выиграл именно благодаря этим двум качествам. Это было важно для меня самого – я понял, что готов биться до последнего розыгрыша”.

На корте Фонсека эмоциональный и взрывной, но вне его – сдержанный и рассудительный. От многих сверстников он отличается не только взрослым мышлением, но и принципиальным подходом к цифровой гигиене – минимум времени в телефоне, максимум – в реальной жизни.

“Мои родители всегда поощряли меня гулять, быть на природе, меньше сидеть в телефоне. У нас есть дом в горах, мы много катаемся на велосипедах с братьями и друзьями. Мое поколение буквально прилипло к экранам, и это мне не нравится. Да, я тоже пользуюсь телефоном, но социальные сети уже не использую. Я знаю, когда надо взять телефон, а когда нет”.

Справляться с давлением – еще одно важное дело. Команда Фонсеки уделяет этому много внимания.

“Мой тренер всегда говорил, что я хорошо играю под давлением. Иногда я сильно нервничаю, но бывает, что волнение помогает – сердце бьется сильнее, и я играю еще лучше. Надо уметь адаптироваться: когда появляются нервы – находить способ победить”, – делится Жуан.

В этом ему помогают дыхательные упражнения. Он прилагает много усилий не только для спортивного прогресса, но и для личностного развития.

“Я много занимаюсь дыхательными упражнениями. Иногда это реально помогает. Все это – вопрос опыта и зрелости. Это сделает меня лучшим игроком и лучшим человеком”, – убежден он.

Среди его кумиров – Густаво Куэртен. Но есть еще один, которого он называет не задумываясь: Роджер Федерер.

“Когда компания ON подписала со мной контракт, я уже носил их кроссовки – именно из-за Роджера. Я хотел его встретить. Еще не приходилось пересечься с ним, но очень хочу и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Он был феноменом – невероятно талантливым. Да еще и очень простым в общении. Я обожаю смотреть его интервью, то, как он себя подает, его харизму”.

Фонсека уже заявлен на Laver Cup в этом году – вполне вероятно, что именно там он сможет наконец-то пообщаться с кумиром вживую.



btu.org.ua