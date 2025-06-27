Стефано Доменикали угостил всех гонщиков ужином

Вчера в паддоке автодрома Red Bull в одной из гостевых зон были накрыты столы на два с лишним десятка персон, и об этом не стоило бы упоминать, если бы этими персонами не были гонщики всех десяти команд, а также Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1.

Уже не раз бывало, что гонщики собирались за одним столом в хороших ресторанах Абу-Даби, но то было под конец чемпионата, а сейчас позади и половины сезона нет. Но, возможно, званый ужин, которым всех угостил Доменикали, и не был приурочен к какому-либо особому событию или поводу, а просто Стефано решил сделать такой широкий жест.

Впрочем, полтора месяца назад примерно, т.е. 11 мая, он отмечал 60-летие – возможно, тогда почему-то не получилось ничего такого организовать, хотя это было всего за неделю до гонки в Имоле, где Доменикали родился, и вроде бы там было бы логичнее всех собрать на званый ужин.

Гадать нет смысла, главное, что вчера он всё-таки это сделал, и от имени всех гонщиков Джордж Расселл как президент ассоциации GPDA его поблагодарил и поделился этой фотографией. Только на его на страницах в социальных сетях она собрала почти полмиллиона лайков, но к этому также надо добавить почти девятьсот тысяч на официальной странице Формулы 1 – в общем, болельщики в массе своей рады за всех участников застолья.

При этом, конечно, они не отказывают себе в удовольствии прокомментировать порядок рассадки за столом, стараясь найти в этом некий особый смысл. Например, Макс Ферстаппен и Джордж Расселл оказались на противоположных концах стола, и это понятно, учитывая их «особые» отношения. При этом Джордж сидит рядом с Льюисом – конечно, кто-то сразу написал, что они просто соскучились друг по другу.

То, что Кими Антонелли сидит рядом с Доменикали, вполне объяснимо, всё-таки они соотечественники, но рядом с юным итальянцем расположился Макс, а это уже аводит на определённые размышления в контексте слухов о том, что в Mercedes мечтают подписать контракт с четырёхкратным чемпионом мира.

При этом Лэнса Стролла за столом, похоже, нет – вопрос, почему? Ведь он, конечно, тоже был приглашён вместе со всеми. В общем, снимок можно разглядывать долго и пытаться разгадать загадку, которой, возможно, даже нет…

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