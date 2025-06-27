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28 июня в Анахайме, США, состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние между ютубером и боксером тяжелой весовой категории Джейком Полом (11–1, 7 КО) и бывшим чемпионом мира мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54–6–1, 34 КО). Бой, который в первую очередь должен был стать встречей Пола и Канело, превратился в его аналог. Однако, возможно, это к лучшему для Джейка.

Актуальность Чавеса держится на имени. Среди прочего и на имени его бывшего соперника

Джейк Пол недавно был близок к поединку против Сауля Альвареса. Близок, как никогда. Американец зацепил ситуацию, при которой мексиканский чемпион имел определенные недомолвки с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом. И едва не выдернул Канело из боя против Кроуфорда.

Звучит сложно, но было очень просто. Канело и Кроуфорд не могли договориться сами по себе. Между ними – две весовые категории и огромные средства, которые нужно заплатить обоим, чтобы они вышли драться.

В дело вступил Турки. Точнее, он это дело и создал. Аль аш-Шейх предложил всем гонорары, которые те хотели, и условия, интересные всем. Например, тот же Теренс получил бой за третье абсолютное чемпионство в карьере – то, к чему он очень стремился.

Однако в какой-то момент все пошло не так. Завершение переговоров едва не обернулось против Турки. Похоже, он предложил Канело недостаточно комфортные условия, и тот едва не заключил контракт на бой против Джейка Пола. Предварительно утвердили транслятора – Netflix и дату боя. Однако потом саудовские деньги вошли в игру, и Альварес выбрал бокс, а не шоу. Пока что.

Конечно же, Пол развернул целую информационную кампанию против этого. Заявил, что Альварес его боится и что тот уже даже заключил контракт на бой. Потом пообещал не оставить фанатов без шоу и не соврал.

Не то, чтобы Хулио Сезар Чавес – это элитный выбор, но это выбор, который лучше многих других. Конечно, Чавес-младший держится на имени отца, с которым они то спорили, то мирились. А еще на имени бывшего оппонента – Сауля Альвареса. По меньшей мере, в этом конкретном противостоянии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Для Джейка – это бой против бывшего чемпиона мира. Это – встреча с сыном легенды. А еще поединок против того, кого когда-то не смог нокаутировать Канело.

В 2017-м к Чавесу еще относились серьезно. Уже довольно реалистично, потому что он проиграл Мартинесу и Фонфаре. Однако габариты, молодость и настойчивость, как считалось, должны были бы помочь ему решить проблему Альвареса.

Хулио Сезар Чавес очень старался, конечно, но победить не получилось. Не получилось и у Альвареса его нокаутировать. Поединок не представлял собой чего-то особенного, а Канело победил единогласным решением судей.

Вот на этом и отыгрывается сейчас Джейк. Он взял Чавеса, когда ему сильно больше лет, чем тогда – сейчас Хулио Сезару 39. И хочет его нокаутировать. Чтобы в очередной раз со сцены заявить, что он сильнее Альвареса.

Конечно же, победа ничего не значит в разрезе потенциальной встречи с Альваресом. Даже нокаут ничего не значит в этом разрезе. Однако Джейк умеет продавать, и можно быть уверенным: такой успех он продаст с тройным рвением.

Кто фаворит?

Очевидно, Чавес не может быть фаворитом. Несмотря на предыдущие статусы. Несмотря на то, что он встречался с кучей хорошей оппозиции. Даже опыт здесь учитывать не стоит.

Просто последние успехи Хулио Сезара – никакие. Долго был вне ринга. Потом вернулся поединком в крузервейте против фактически дебютанта – Юрайя Холл имел один (да, именно 1) профессиональный бой на тот момент.

Больше не боксировал с лета 2024 года, и вот снова выходит в ринг – теперь против Джейка. Что это, как не зарабатывание денег?

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Однако можем представить и другое. Пусть Чавес действительно готовился настолько, насколько может сейчас. Пусть он помирился с отцом, позвал того в кемп, и они мотивированно проводят тренировки. Сможет ли что-то Хулио Сезар в этом случае? Возможно. Он все же неплохо работал в течение нескольких лет и, если бы не психологические проблемы и зависимости, мог бы показать лучшие результаты, чем имеет сейчас.

Чавес точно может попытаться навязать Джейку бокс. Немного грязный, а немного комбинационный. Если даже Томми Фьюри смог, почему бы это не повторить Чавесу? При условии, что мексиканец действительно тренировался.

Может и попасть больно, и туловище пробить. Навыки остаются с человеком навсегда, просто не всегда получается их применить. И они точно не хуже, чем у Пола, что очевидно.

С другой стороны мы не знаем, что сейчас показывает Джейк. Он развивается, становится лучше. Он очень молод, особенно на фоне соперника. Регулярно боксирует – с кем бы ни выходил в ринг. И в целом является ощутимо лучшим боксером, чем когда-то, много лет назад. Главная надежда здесь – на подготовку. С обеих сторон, но особенно со стороны Чавеса. Тогда может стать интересно.

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