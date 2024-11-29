Гасли: Юки заслуживает места в Red Bull

Пьер Гасли считает, что его бывший напарник Юки Цунода заслуживает шанса перейти в Red Bull, но факторов принятия решений слишком много.

Пьер Гасли: «Думаю, с точки зрения мастерства Юки заслуживает шанс. Он здорово прибавил с тех пор, как пришёл в Формулу 1. В этом сезоне, да и в прошлом году, он показывал очень высокие результаты, опережал своих напарников по команде.

К сожалению, как мы знаем, в топ-командах решение принимается не только по результатам выступлений. Всё зависит от того, что захотят сделать Хорнер и Марко.

Лично мне хотелось бы видеть Юки в Red Bull, и посмотреть, как он справится. Я знаю, что вероятность невелика, но если говорить о результатах, он заслуживает шанса».

Источник