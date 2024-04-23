Ферстаппен на этот раз не выиграл премию Laureus

Макс Ферстаппен и команда Red Bull Racing были вновь номинированы на получение престижной премии Laureus World Sports Awards, присуждаемой лучшим спортсменам и командам по итогам года.

Трёхкратный чемпион мира боролся за звание «Лучшего спортсмена» с футболистами Лионелем Месси и Эрлингом Холандом, теннисистом Новаком Джоковичем и легкоатлетами Арманом Дюплантисом и Ноа Лайлсом.

Соперниками Red Bull Racing в номинации «Лучшая команда» стали футбольный клуб «Манчестер Сити», женская сборная Испании по футболу, мужская сборная Германии по баскетболу, сборная Европы по гольфу и мужская сборная ЮАР по регби.

Накануне на церемонии в Мадриде назвали победителей. «Лучшим спортсменом года» стал сербский теннисист Новак Джокович, «Лучшей спортсменкой» – испанская футболистка Айтана Бонмати Конка, а «Лучшей командой» – женская сборная Испании по футболу.

В 2022-м Ферстаппен выиграл в номинации «Спортсмен года», став четвёртым представителем Формулы 1, удостоенный этой награды. До него «Спортсменами года» по версии Laureus признавались Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

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