Впервые в истории тенниса сезон на первой строчке рейтинга завершит игрок, выступающий под “нейтральным” флагом

“Нейтральная” теннисистка Арина Соболенко гарантировала себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года



После сегодняшнего поражения Иги Швёнтек от Коко Гауфф во втором туре Итогового чемпионата Арина Соболенко стала недосягаемой для польской теннисистки и официально была объявлена первой ракеткой мира по итогам года.

26-летняя Арина Соболенко стала 16-й теннисисткой в истории, кому удалось завершить год на первой строчке мирового рейтинга и первой, кто выступает под “нейтральным” флагом. Напомним, что с марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии при поддержке беларуси на территорию Украины, флаги стран-агрессоров запрещены в теннисном Туре.

Арина Соболенко в этом году выиграла четыре титула, среди которых два “мэйджора”: Australian Open, Цинциннати (WTA 1000), US Open и Ухань (WTA 1000), а также трижды сыграла в финале: Брисбен (WTA 500), Мадрид (WTA 1000) и Рим (WTA 1000).

На этой неделе Соболенко выступает на Итоговом турнире в Эр-Рияде, где уже гарантировала себе место в полуфинале.



btu.org.ua