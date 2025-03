Джозеф Паркер: от любви к McDonald’s и игры на пианино до поединка с Усиком

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

2003 год. Южный Окленд Новой Зеландии. Пухлый 10-летний мальчик неторопливо идет домой. Почти весь округ знает, что Джозеф недавно начал ходить на бокс, и, конечно, рядом всегда есть много желающих проверить его навыки. Компания мальчишек чуть постарше – одна из таких. Они плетутся за спиной и задирают, провоцируя на драку. Джозеф ускоряется и успевает дойти домой. Закрывая дверь, он вздыхает с облегчением. Паркер-старший как раз был на улице, и мальчику уже ничего не угрожало. Наверное, так подумал и сам Джо, но его папа был настроен иначе. Демпси взял сына за руку, вывел на улицу и громко спросил: «Кто из вас хочет подраться с ним?». Руку поднял один желающий, и уже через несколько минут Демпси пришлось остановить бой, чтобы стереть кровь с лица сына.

«Ты настоящий молодец, я горжусь тобой! Тебе придется научиться многим вещам в боксе, но я точно больше никогда не хочу видеть, как ты дерешься за пределами ринга. И еще одно… Никогда не говори об этом случае маме, потому что она меня убьет», – эти слова Сала Паркер прочитала только через 13 лет в автобиографической книге своего сына.

Джозеф Паркер не имел ни одного шанса пройти мимо бокса. Уже в 3 года он любил бить кулаками по ладоням отца, а в 8 получил подарок в виде боксерских перчаток и груши. Однако главным вдохновителем был папа, которого назвали в честь великого американского тяжа Джека Демпси. Последнего величали «Победителем великанов», и его стиль очень сильно повлиял на Майка Тайсона, который копировал самые известные приемы Джека.

Демпси Паркер мечтал о славной боксерской карьере, но тяжелая жизнь и травма ноги поставили крест на мечтах.

«Родители родились на Самоа. Папа почти никогда не бывал дома. У него огромная семья из 28-ми человек. По его рассказам, он иногда был вынужден питаться летучими мышами и угрями, а домой приносить креветки, чтобы помочь всех прокормить. У матери была жизнь в горах, также очень тяжелая. Совсем не легче им стало после переезда в Новую Зеландию. Они не знали английского, поэтому брались за любую работу. Отцу сейчас 65, а он до сих пор, уже 35-й год подряд, работает на сталелитейном заводе. И хотя я уже могу их обеспечить, он отказывается уходить на пенсию», – рассказывал Джозеф в интервью The Guardian.

Однако Демпси никогда не отказывался от тренировок с детьми. С сыновьями – Джоном и Джозефом – он устраивал пробежки по горной местности, учил их простым комбинациям и любил показывать лучшие нокауты Майка Тайсона на DVD.

«Возможно, у отца не было много знаний и навыков в то время, но именно он заложил базу и направил в правильном направлении. Хотя мать сначала делала все, чтобы я не занимался боксом. Она записывала меня на баскетбол, волейбол, теннис, регби, даже на пианино. Она не могла смотреть мои поединки, всегда плакала и каждый раз говорила, чтобы я выбрал что угодно, но только не бокс. Даже была согласна на регби, где изрядно досталось моим ушам. Однако я настаивал на боксе, и она смирилась. Единственное, попросила сделать две вещи: упорнее тренироваться, чтобы пропускать меньше ударов, и прекратить употреблять фастфуд. О да, карманные деньги я тратил на выпечку или McDonald's», – вспоминал Паркер на страницах сайта E-Tangata.

Спортивный старт Джозефа оказался сложным. Желающих боксировать в Южном Окленде было немного, а всех сверстников парнишка очень быстро одолел. Здесь свою роль сыграли самоанские корни. Генетически полинезийцы более развиты, чем белые новозеландцы, и очень часто серьезно превосходят в антропометрии. Несколько лет назад в стране даже провели исследование, где обнаружили, что родители белых детей не хотят их отдавать в контактные виды спорта, ведь там у них мало шансов против белых габаритных потомков полинезийцев. Поэтому Джо начали ставить против старших оппонентов.

Getty Images/Global Images Ukraine. 2012-й год Джозеф Паркер (слева)

Грант Аркелл, первый тренер Паркера: «Когда Джозефу было 16 лет, мы никак не могли найти ему соперника. Тогда я предложил поставить в спарринг парня, которому было 18 или 19 лет. Я до сих пор помню удивление Паркера. Однако я сказал, чтобы он не переживал, потому что чем больше визави, тем больше возможностей попасть в него. В конце концов, оппонент Джо едва выдержал до конца поединка, а его наставник потом мне признался, что неоднократно хотел выбросить белое полотенце».

Менее чем через 12 месяцев 17-летний Паркер выходит против 3-кратного чемпиона Новой Зеландии Ямико Чинулы и нокаутом побеждает противника, старшего на 9 лет. После этого именно Джозеф должен был ехать на юниорский чемпионат мира в Баку, но это путешествие едва не было отменено. Семья боксера со скрипом собрала нужную сумму. Однако средств хватило только для Джо. Тренер Аркелл остался на родине.

В Азербайджане никому не известный юноша произвел настоящий фурор! В четвертьфинале новозеландец сенсационно победил одного из фаворитов – кубинца Кастро Чавеса. В итоге, Паркер вместе с украинцем Александром Скорым взял «бронзу», уступив лишь в полуфинале хорвату Филипу Хрговичу. По воспоминаниям самого Джо, это было одно из худших его путешествий. Он чувствовал себя очень одиноко, ему не понравилась еда, и не было с кем поговорить.

Далее были молодежные Олимпийские игры в Сингапуре, где новозеландец лишь в финале проиграл французу Тони Йока, и неожиданное поражение от тонганца Джуниора Фа в решающем бою квалификации на Олимпиаду-2012.

Тренер Аркелл настаивает на подготовке к ОИ-2016 в Бразилии, однако в это время Паркера под крыло берет бизнесмен Боб Джонс, который выбирает другой курс.

5 июля 2012 года Паркер должен был дебютировать на профессиональном ринге. Однако бой едва не отменили из-за недостатка веса Джо. По воспоминаниям боксера, тогда он в последний раз посетил McDonalds и позволил себе некоторое время питаться фастфудом.

Поединок с Дином Гармонсвеем больше был похож на драку за гаражами. Промоутерская компания Duco Events, возлагавшая большие надежды на Джо, назвала это «полным хаосом в ринге». И хотя для бывшего учителя физкультуры все закончилось во 2-м раунде, выступлением Паркера тренеры остались недовольны. Именно так началась дорога к Олимпу длиной в 5 лет.

Еще после четырех побед Паркера над проходными визави Duco Events обращается за помощью к Кевину Барри, знакомому по работе с казахстанцем Бейбутом Шуменовым и другим новозеландцем Дэвидом Туа. Новый тренер должен подготовить Джозефа к поединку с Франсуа Ботой. Южноафриканцу к тому времени уже 44 года, но за его плечами поединки с Тайсоном, Холифилдом и Владимиром Кличко. В команде Паркера из-за этого произошел конфликт. Бизнесмен Боб Джонс считал, что этот оппонент не достоин его клиента, однако в Duco Events уже построили четкий план рекламы их актива. Последние были правы. Джо во 2-м раунде нокаутировал Боту и постепенно приобретал опыт, через три года выйдя на титульный бой против Карлоса Такама за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO. Новозеландец по очкам перебоксировал камерунца, а дальше подтвердил собственное реноме. В частности, в том же 2016 году отправил в нокаут россиянина Димитренко и снова по очкам победил Энди Руиса-младшего, для которого это было первое поражение в карьере.

И снова в команде Паркера произошло недоразумение. Одни считали, что боксеру нужен более легкий график (Джо проводил по четыре поединка в год), другие полагали, что пришло время следующего серьезного шага. Последние оказались более настойчивы, да и сам Джозеф никогда не отказывался от боев.

Промоутеры решили, что Новая Зеландия – это уже не уровень, и сейчас – хороший момент для новых свершений. 23 сентября 2017 года Паркер впервые боксировал в Европе. В супертяжелом поединке он по очкам одолел кузена Тайсона Фьюри – Хьюи. Сам Джо вспоминал, что до этого он никогда не сталкивался со столь грязной манерой бокса.

Duco Events после победы в Манчестере уверены в своем клиенте и идут на шаг, который впоследствии будет охарактеризован одним из самых нелепых в карьере Паркера. Промоутеры начинают провоцировать Энтони Джошуа и его менеджера Эдди Хирна. Даже Джозефа заставляют записать видеоклип, где он отправляет соперника на пол. Тактика срабатывает, команда Джошуа соглашается на бой.

31 марта 2018 года. Кардифф. Стадион «Миллениум». Все 80 тысяч билетов распроданы, а на кону сразу три пояса: WBO, IBF и WBA. Впервые в жизни Энтони прошел всю дистанцию в 12 раундов, однако по очкам полностью победил оппонента. На пресс-конференции новозеландец признался, что его соперник был просто лучше: «Меня победил лучший чемпион. Много над чем следует работать. Это был хороший опыт. Спасибо всем за возможность побороться на этом большом стадионе. Мы усердно потренируемся, снова спланируем и вернемся сильнее».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер против Энтони Джошуа

Однако правильных выводов из поражения промоутеры Паркера не сделали, ведь всего через четыре месяца Джозеф снова вышел на ринг, снова в Великобритании и снова против мощного англичанина Диллиана Уайта. Джо снова прошел всю дистанцию поединка, но дважды побывал в нокдауне и ни у кого не осталось сомнений, кто сильнее.

Два поражения серьезно ударили по имиджу новозеландца. Более чем на три года Паркер выпал из элиты бокса, проводя бои в Новой Зеландии и США с не очень известными боксерами. Именно в это время старые друзья по регби рекомендовали обратиться к спортивному психологу. Джозеф не горел желанием, но попробовал. И был в восторге от сотрудничества с Кери Эвансом.

«Кери очень помог мне изменить подход к тренировкам. Посмотреть на все по-другому. Теперь понимаю, что многие вещи стоит изменить. Понял, почему «Олл Блэкс» (сборная Новой Зеландии по регби) – лучшая сборная планеты. У них – идеальная команда: все честны друг с другом и работают на достижение одной единственной цели – стать чемпионами. Все остальное их не интересует. Я перенял этот опыт для своей боксерской команды. Помощь Эванса огромна. Он будто проникает в ваш мозг и открывает глаза. В профессиональном спорте нет мелочей. Сила в том, чтобы понять свои ошибки и правильно исправить их. Кери Эванс невероятный, он достигнет успеха в любой области: регби, бокс или что-то другое. Он открыл меня по-новому», – делился впечатлениями Паркер в интервью stuff.co.nz.

После этого Джозеф выдал четыре победы подряд, три из которых нокаутом, и вышел на Дерека Чисору. С уроженцем Зимбабве бой должен был состояться еще в 2019 году, однако новозеландца укусил паук, и он долго восстанавливался.

Начало поединка выдалось ужасным для Джо. Уже на 7-й секунде (!) оверхенд от Чисоры отправил Паркера в нокдаун. Однако дальше новозеландец собрался и благодаря джебу перебоксировал соперника. Как итог, победа Джозефа раздельным решением судей. Реванш был вопросом времени, и Паркер понимал, что поражение может стать для него концом в спортивной элите: «На этот раз я просто хочу победить как следует. Если не смогу одолеть Дерека, мне придется по-настоящему посмотреть на себя и на то, куда я пойду дальше».

На этот раз в победе новозеландца не приходилось сомневаться вообще. Все рефери в один голос отдали ему предпочтение.

После двух успешных поединков против Чисоры сложилось впечатление, что новозеландский супертяжеловес провел очень серьезную работу над ошибками и готов к новым свершениям. Казалось, у Джо были все карты на руках. Опять Манчестер, где он дважды победил Чисору, 9 месяцев подготовки и противник в лице Джо Джойса, который до этого хотя и не проигрывал (13 нокаутов в 14-ти поединках), однако выглядел таким, который был по зубам новозеландцу. Впрочем, это как раз тот случай, когда человек проигрывает еще до боя. Джойс еще не пресс-конференции заявил, что это самое важное противостояние в его карьере, а Паркер согласился выйти в ринг только потому, что всем остальным он не интересен.

Британец охарактеризовал эту схватку названием Nowhere To Run (Некуда бежать). Интересно, что, по условиям контракта, реванш мог состояться только в случае поражения Джойса. А вот Паркер лишь как-то вяло заявил о своем прогрессе и где-то сам не до конца верил в свои силы. Это бросилось в глаза в начале поединка. Новозеландец набрал рекордные для себя почти 116 кг, но внешне это больше походило на лишний вес, чем на мышцы. Джойс, который был на 7 кг тяжелее, хоть и не выглядел более подвижным, однако бил прицельно, что привело к разбитому носу и порезу над глазом у Паркера. Ближе к концовке Джозеф сильнее уставал и в 11-м раунде упал от левого хука. Даже быстрый подъем на ноги не спас. Рефери остановил бой, констатировав первое поражение Паркера техническим нокаутом.

После поединка новозеландец признал, что его визави был лучше, хотя это просматривалось еще до стартового гонга. И снова Джозеф оказался в ситуации, где ему нужно доказывать свои претензии на попадание в боксерскую элиту. И снова у него это получилось. После трех побед над противниками не первого сорта Паркер получил бой с Деонтеем Уайлдером. Это был лучший перформанс новозеландца в жизни! Паркер умело держал американца на расстоянии и грамотно перебоксировал соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер против Деонтея Уайлдера

А сразу после победы согласился встретиться с Чжаном Чжилеем уже через три месяца. Китайский супертяжеловес выбрал тактику Джо Джойса, пытаясь истощить оппонента. Представитель Поднебесной дважды отправлял новозеландца в нокдаун, однако это были лишь два раунда, где он победил. Остальные десять остались за боксером из Новой Зеландии, который на этот раз точно сделал правильные выводы и вышел в ринг значительно лучше подготовленным.

В начале 2025 года Паркер должен был драться с Даниэлем Дюбуа, но за два дня до боя британец подхватил вирусную инфекцию и снялся с поединка. Вместо этого Джо во 2-м раунде нокаутировал африканца Мартина Баколе и бросил вызов Александру Усику.

19 марта Паркер в Instagram выложил видео, где тегнул украинца, добавив подпись You're Still The One (Ты все еще единственный). Теперь у боксеров есть месяц, чтобы договориться о встрече. А приглашение у Паркера было в его манере: без всякого намека на агрессию. И это наглядно характеризует новозеландца, потому что, как говорил его отец, он должен быть жестоким на ринге, но щедрым, добрым и скромным за его пределами.

Игорь ЯВКИН

sport.ua