Разыгрывающий Милуоки Лиллард досрочно завершил сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия

Один из лидеров Бакс получил травму в четвертом матче серии против Индианы

Разыгрывающий защитник Милуоки Бакс Дамиан Лиллард досрочно завершил сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия.

34-летний игрок получил травму в четвертом матче серии против Индианы Пэйсерс (103:129). Она ставит также под угрозу для Лилларда следующий сезон-2025/26 по причине длительного восстановления.

При этом, Дамиан Лиллард лишь в середине апреля вернулся из лазарета, пройдя курс лечения от тромбоза глубоких вен в правой икре.

Лиллард суммарно провел 58 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 24,9 очка и 7,1 передачи при 45% попаданий (38% из-за дуги).

Пятый матч серии между Индианой и Милуоки состоится в ночь с 29 на 30 апреля. В случае поражения, Бакс завершат для себя нынешний сезон-2024/25.

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