Богачук: Эта победа – для Украины, для народа

Украинский боксер Сергей Богачук после победы Брайана Мендосу и завоевания временного титула по версии WBC в первом среднем весе заявил, что это победа для Украины и украинского народа.

«У нас тяжелые времена. И этим выступлением я хочу мотивировать наших людей на победу.

Я хочу сказать для украинских фанатов – держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, я буду стараться побеждать и мотивировать вас. Вместе мы победим. Украинцы – это несгибаемые люди.

Хотя прошли 12 раундов, я чувствую себя отлично. Наверно, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные чувства. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Наверно, лучший бой в моей профи-карьере. Сейчас я доволен. Я – чемпион мира», — сказал боксер.

Напомним, по итогам 12 раундов все три судьи отдали перевес украинцу: 117–111, 117–111, 118–110.