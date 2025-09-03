В Формуле 1 хотят радикально изменить формат уик-энда

Накануне Гран При Италии президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поделился долгосрочными планам по поводу того, какие изменения ждут формат гоночного уик-энда. В частности, в Формуле 1 рассматривают отказ от пятничных тренировок, сокращение дистанции гонок и использование реверсивной стартовой решётки.

«Мы обсуждаем формат уик-энда, который будет использоваться в ближайшие годы, и прежде всего речь идёт об уик-эндах со спринтом, – рассказал Стефано Доменикали по видеосвязи на пресс-конференции в Брианце, предварявшей этап в Монце. – Нам нужно понять, стоит ли увеличивать количество этапов со спринтом, как это сделать, и стоит ли использовать другие форматы. Предстоит провести несколько обсуждений с командами, чтобы выбрать дальнейшее направление.

Должен сказать, что за исключением некоторых старых преданных болельщиков все хотят уик-энды со спринтами. Промоутеры продвигают этот формат, а теперь он заинтересовал и гонщиков.

Я скажу провокационные вещи, но свободные заезды интересны только узким специалистам. Люди же хотят в видеть больше событий на трассе, поэтому предпочитают уик-энды со спринтами. Благодаря проведению квалификации в пятницу появилось больше тем для обсуждений. Но я понимаю, что всё это ещё должно стать частью культуры Формулы 1.

Направление развития очевидно: я могу гарантировать, что через несколько лет возникнет спрос на проведение всех уик-эндов в едином формате. Я не говорю, что мы повторим опыт MotoGP, где спринт проводится на каждом этапе – это слишком серьёзный шаг. Я рассматриваю это скорее как процесс взросления, основанный на уважении к более традиционному подходу.

Что касается гонщиков, то сначала восемнадцать из них были против спринта и два за – теперь всё наоборот. Мы обсуждали эту тему на вечере в Австрии и все были за. Даже Макс Ферстаппен, когда я говорил с ним один на один, сказал мне, что спринт имеет смысл. Так что я вижу, что отношение к такому формату меняется. В конце концов, гонщики рождены для борьбы на трассе.

Промоутеры и болельщики хотят больше событий на трассе. И сейчас они понимают, что это возможно. Наши опросы показывают, что большинство зрителей хотят видеть, как гонщики ведут борьбу за результат.

Честно говоря, аудитория устала от свободных заездов. Это объективный факт, который мы не можем игнорировать».

Доменикали затронул тему сокращения дистанции гонок, поскольку «они могут быть слишком длинными для молодой аудитории. Мы видим, что на многих наших каналах большим спросом пользуются нарезки лучших моментов. Для тех, кто вырос на нынешнем формате, дистанция гонок нормальная, но довольно большая часть аудитории хочет смотреть только ключевые моменты.

Сейчас для нас всё складывается хорошо, но именно поэтому мы не должны почивать на лаврах. Нужно думать о следующем шаге.

Сейчас на повестке дня реверсивная стартовая решётка. Мы обсуждали эту тему раньше, но в ближайшие месяцы нам потребуется смелость, чтобы возобновить обсуждение. Я слышал, как несколько гонщиков предлагали такой вариант.

Сначала все были против, но на последней встрече многие сказали: “Почему бы не попробовать?” Я не считаю, что на этот счёт существует единственно верное мнение – каждое имеет значение. Мы обсудим это с FIA и максимально точно интерпретируем эту тенденцию, будьте уверены».

