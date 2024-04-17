Доменикали не планирует увеличение числа этапов

На прошлой неделе Формула 1 и FIA представили календарь на сезон 2025 года, состоящий из 24-х Гран При. Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что можно проводить и 25 этапов, но он не видит в этом необходимости.

«Просто подумайте о том, что всего несколько лет назад у нас были проблемы с тем, чтобы собрать календарь из семнадцати Гран При, – рассказал Доменикали в эфире французского Canal Plus. – А сегодня мы проводим 24 этапа.

Учитывая интерес, который проявляют к Формуле 1 на глобальном уровне, 24 Гран При – правильная цифра. Но технически мы можем проводить и 25 этапов. Однако я считаю 24 гонки подходящим количеством».

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