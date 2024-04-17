Сборная Украины выбрала место дислокации на Евро-2024

Фото — Андрей Ющак (УАФ)

Сборная Украины по футболу выбрала место дислокации на период проведения чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии.

Об этом сообщает УАФ. .

Во время финального турнира национальная команда будет базироваться в городке Висбаден, расположенном в 30 км от Франкфурта. Украинцы будут жить и тренироваться на местном стадионе.

На игру с Румынией в Мюнхен (400 км от Висбадена) сборная Украины прибудет за два дня до игры. В следующие города групповой стадии Дюссельдорфа и Штутгарта, расстояние до которых составит около 200 км, команда будет доставаться автобусом.

Расписание матчей сборной Украины на Евро -2024 в группе E

17 июня

16:00. Украина – Румыния (Мюнхен, Альянц Арена)

21 июня

16:00. Украина — Словакия (Дюссельдорф, Меркур-Шпиль-Арена)

26 июня

19:00. Украина — Бельгия (Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена)

Матчи Евро-2024, который продлится с 14 июня по 14 июля, будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на- Майни, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Напомним, что сборная Украины победила Исландию(2:1) в финале плей-офф квалификации и завоевала путевку в финальную часть континентального первенства

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