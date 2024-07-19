Днепр сыграет с Констанцей в квалификации Кубка Европы ФИБА

Матчи пройдут 24 и 27 сентября

Чемпион Украины по баскетболу Днепр сыграет против румынской Констанцы в квалификации Кубка Европы ФИБА.

Поединки отбора пройдут 24 и 27 сентября. Днепряне при жеребьевке были сеянной командой, и первый матч сыграют на выезде. Домашний поединок Днепр проведет в латвийской Елгаве.

Победитель пары Днепр – Констанца по итогам двух матчей выйдет в основной раунд Кубка Европы ФИБА в группу С. Там последнего соперника уже ожидают французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен.

Днепр в прошлом сезоне стал победителем Суперлиги, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

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