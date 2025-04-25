Мадрид. Комесанья шокировал Фиса, Зверев, Фритц и Рууд легко выиграли свои стартовые матчи

На турнира серии “Мастерс” в Мадриде известны первые участники третьего круга



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 6:2, 6:2

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – Арольд Майо (Франция, Q) 6:3, 6:4

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Артур Фис (Франция, 13) 7:6(4), 6:4

Якуб Меншик (Чехия, 22) – Этан Куинн (США, Q) 7:6(4), 6:1

Александр Бублик (Казахстан) – Алексей Попырин (Австралия, 25) 6:4, 7:6(4)

Тэйлор Фритц (США, 3) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:1, 6:4

Бенжамен Бонзи (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша, 27) 6:4, 7:5

Себастьян Корда (США, 23) – Федерико Чина (Италия, WC) 6:3, 3:6, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 6:4

Даниил Медведев (-, 9) – Ласло Джере (Сербия) отказ

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) 7:6(5), 6:4

• Александр Зверев провел восьмой матч против Роберто Баутиста-Агута и одержал шестую победу в этом противостоянии. Немецкий теннисист – единственный представитель топ-3 на этом “Мастерсе” и свой следующий матч на турнире он проведет против победителя во встрече Нуно Боржеш (Португалия) – Алехандро Давидович Фокина (Испания).

• Якуб Меншик выиграл восьмой матч подряд на “Мастерсах” и второй год подряд сыграет в третьем круге турнира в Мадриде. Следующим соперником Меншика станет победитель матча Бен Шелтон (США) – Мариано Навоне (Аргентина).

• Тэйлор Фритц третий раз сыграл против Кристофера О’Коннелла и третий раз его победил (это был их второй поединок в Мадриде). Прошлогодний полуфиналист турнира в Мадриде Фритц провел свой первый матч на грунте в этом сезоне и в третьем круге встретится с Бенжаменом Бонзи.

• Франсиско Комесанья впервые сыграет в третьем круге турнира АТР 1000 после победы над 14-й ракеткой мира Артуром Фисом. В первом сете аргентинец отыгрался со счета 1:5 (15-30), не дав сопернику трижды подать на сет. Дальше Комесанья сыграет против своего соотечественника Франсиско Серундоло, которому проиграл все три очных поединка.

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