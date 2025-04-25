Кими Антонелли: Помощь Боттаса невероятно полезная

В 2025 году Валттери Боттас вернулся в Mercedes в роли третьего гонщика. Одна из задач финна – передать свой опыт 18-летнему Кими Антонелли, который дебютировал в Формуле 1 в этом сезоне. Итальянский гонщик рассказал, в чём именно заключается помощь Боттаса.

Кими Антонелли: «Я никогда не отказываюсь от советов, и всегда их слушаю. Я просто молодой парень, который только пришёл в мир Формулы 1, так что мне многому нужно научиться. У Валттери огромный опыт, поэтому нет причин, почему я не должен слушать его советы.

Я стараюсь запоминать и применять на трассе всё, чему он меня учит. Его помощь невероятно полезная.

Например, в Сузуке у меня возникли серьёзные проблемы с прогревом шин. Валттери мне объяснил, как лучше действовать на круге выезда из боксов, чтобы прогреть их как можно лучше и выжать максимум, подготовив шины к быстрому кругу. Дело не столько в пилотировании, сколько во множестве мельчайших деталей, которые могут иметь значение на трассе».

Источник