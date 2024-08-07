Торонто. Утидзима дебютировала в основе, Плишкова сыграет против Пегулы во втором круге

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Канаде

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ван Яфань (Китай, Q) – София Кенин (США) 7:5, 7:6(3)

Магдалена Френх (Польша) – Анастасия Потапова (-) 4:6, 6:3, 6:0

Моюка Утидзима (Япония, Q) – Виктория Томова (Болгария) 7:6(4), 6:2

Каролина Плишкова (Чехия) – Надя Подороска (Аргентина) 6:4, 7:6(10)

Виктория Азаренко (-, 12) – Анастасия Павлюченкова (-) 6:2, 6:2

Грет Миннен (Бельгия, Q) – Слоан Стивенс (США) 6:2, 6:2

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) 6:0, 6:2

Марта Костюк (Украина, 11) – Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США, LL) – Даяна Ястремская (Украина, 16) 6:3, 3:1 (отказ)

Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) 0:6, 6:3, 6:4

Анна Калинская (-, 10) – Луиза Чирико (США, Q) 6:2, 6:3

Моюка Утидзима впервые играет в основной сетке турнира WTA 1000. В прошлом году японская теннисистка трижды проигрывала в квалификации соревнований этой серии.

Каролина Плишкова прервала серию из четырёх поражений и дальше встретится с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Чешка одержала только одну победу в пяти матчах против американской теннисистки – в их предыдущей встрече, которая состоялась три года назад на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

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