Зак Браун: Я думал, на этот уровень мы выйдем в 2025-м

За десять этапов до завершения чемпионата команда McLaren, добившаяся в этом году поистине впечатляющего прогресса, уступает Red Bull Racing в Кубке конструкторов всего 42 очка. Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун не скрывает своего удивления тем, что его подопечным удалось вступить в спор с чемпионской командой.

«Если я скажу, что не удивлён, это будет не искренне, – признал Браун в интервью BBC Sport. – У Red Bull было очень большое преимущество по сравнению со всеми, потом заметно прибавила команда Mercedes, но мне представляется, что мы продолжим сокращать отставание.

Мог ли я представить, что к летнему перерыву мы выйдем на такой уровень, когда для того, чтобы выйти в лидеры чемпионата, нам будет достаточно одной гонки? Для этого нам нужно завоевать победный дубль и записать на свой счёт самый быстрый круг.

Считаю ли я, что всё будет именно так? Нет. Но если мы продолжим двигаться по этой же траектории, какую занимаем последние шесть или семь гонок, то к концу года добьёмся того, что нам нужно. Хотя я полагал, что на уровень, на котором мы находимся сейчас, мы выйдем только в 2025 году.

Нам придётся непросто, и я считаю, что борьба будет продолжаться до самой последней гонки. Разница в возможностях машин не столь велика, и, вероятно, всё будет зависеть от результатов Серхио Переса. Если он всё-таки сможет выступать так, как он способен, то борьба обещает быть предельно острой. Если же продолжит выступать так, как сейчас, то у нас будут неплохие шансы, потому что оба наших гонщика стабильно борются в первых рядах.

Мы все допускаем разного рода ошибки, но, по-моему, это тоже процесс накопления опыта, который многому учит. И неважно, кто допустил ошибки, гонщики или команда, ведь мы занимаемся общим делом. Важно, чтобы мы не допускали повторения таких ошибок».

Браун вспоминает, что в 2016 году, когда он был назначен исполнительным директором McLaren Racing, команда была в плачевном состоянии: «Всё было хуже, чем я думал. Мы занимали 9-е место в чемпионате, у нас были крайне посредственные машины и, по-моему, всего три спонсора. Это расстраивало и болельщиков, и наших гонщиков, а боевой дух команды был на очень низком уровне. Всё это просто пугало.

Мы теряли огромные деньги, тогда как нам были необходимы ресурсы, чтобы мы могли инвестировать в технологии, в гонщиков, в нужных нам людей. Мы дважды поменяли поставщика силовых установок, постепенно начали прогрессировать, но к 2022 году сложилось ощущение, что движение вперёд замедлилось. Но когда мы назначили Андреа Стеллу руководителем команды, и он произвёл кое-какую реорганизацию, – на самом деле, довольно существенную – по-настоящему взявшись за дело, то ему удалось сплотить команду, и с тех пор мы просто мчимся, хотя на пути и встречаются препятствия».

Когда стало известно, что Эдриан Ньюи уйдёт из Red Bull Racing, в McLaren тоже задумались, не пригласить ли прославленного конструктора вернуться, но в итоге отказались от этой идеи.

«Мы не собираемся подписывать контракт с Эдрианом, – подтвердил Зак Браун. – Я нашей командой доволен. А с ним мы хорошие друзья, он очень талантливый специалист, добившийся больше, чем кто-либо другой. Однако я не могу нарадоваться на тот коллектив, который у нас уже сложился. Мы в состоянии сами справиться со стоящими перед нами задачами.

Я доволен тем, как работает наша гоночная бригада, и мы постараемся выиграть чемпионат мира с теми людьми, кто у нас работает сейчас».

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