Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский боксер Джастис Хуни считает, что спорный удар в первом поединке между Александром Усиком и Даниелм Дюбуа был в рамках правил.

«Нет, этот удар не был ниже дозволенного. Он был на грани. Усику понадобилось время, чтобы восстановиться после того удара, это стоило Дюбуа победы. А это уже говорит о той силе удара, которой обладает Дюбуа», – сказал Хуни.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua