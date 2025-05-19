Хэмилтон: Мне всегда нравилось отыгрываться в гонке

В Имоле Льюис Хэмилтон добился лучшего результата в гонках этого сезона и вспомнил победу в китайском спринте, когда ощущения от машины с небольшим количеством топлива были схожими.

Льюис Хэмилтон: «Есть масса позитивных моментов. Отличная стратегия, верные решения по ходу гонки – мы не допустили ни одной ошибки, машина вела себя как в Китае, где я впервые её почувствовал и мы словно были одним целым. Мы нашли оптимальные настройки, отыгрались в гонке и продемонстрировали свой потенциал. Если бы в субботу удалось квалифицироваться повыше, можно было побороться за подиум.

Старт нельзя было назвать лучшим, я оказался позади Антонелли и ждал подходящего момента, чтобы выйти вперёд. Пришлось набраться терпения, но стратегия начала приносить плоды, и на шинах Medium машина словно ожила. Мне всегда нравилось отыгрываться по ходу гонки, как на картодроме Rye House, где я начинал – это гораздо приятнее, чем стартовать и финишировать первым».

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