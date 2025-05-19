Уоррен назвал нового соперника для Усика и шокировал всех

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, кто может стать следующим соперником объединенного чемпиона мира Александра Усика.

«Уже в этом году Мозес Итаума может провести бой за звание чемпиона мира. Он может провести бой с Усиком. Это возможно. Один-два боя и Мозес готов к большому поединку», – сказал Уоррен.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua